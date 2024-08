Stand: 19.08.2024 14:05 Uhr 32-Jährige in Löningen lebensgefährlich verletzt: Ehemann stellt sich

Zwei Wochen nach einem versuchten Tötungsdelikt in Löningen (Landkreis Cloppenburg) hat die Polizei die Festnahme eines 30-jährigen Tatverdächtigen gemeldet. Der Mann soll seine 32-jährige Ehefrau Anfang August schwer verletzt haben. Anschließend war er geflüchtet. Wie die Polizei am Montag mitteilte, stellte sich der Mann am vergangenen Freitag in Gießen (Hessen). Er befindet sich in Untersuchungshaft. Die verletzte Ehefrau konnte den Angaben zufolge inzwischen aus dem Krankenhaus entlassen werden. Weitere Details zum Ablauf und Hintergrund der Tat wollte eine Polizeisprecherin zunächst nicht nennen.

