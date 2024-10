Stand: 20.10.2024 10:32 Uhr 23-Jähriger stirbt bei Autounfall im Emsland

Bei Geeste im Landkreis Emsland ist ein Autofahrer bei einem Unfall ums Leben gekommen. Laut Polizei war der 23-Jährige in der Nacht zu Sonntag mit seinem Wagen von der Straße abgekommen. Das Auto fuhr den Angaben zufolge über eine Rasenfläche und prallte danach gegen mehrere Bäume. Der Fahrer sei dabei so schwer verletzt worden, dass er noch am Unfallort starb. Die Straße zwischen Twist und Geeste musste stundenlang vollständig gesperrt werden.

