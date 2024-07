Stand: 28.07.2024 17:01 Uhr 21-Jährige stirbt bei Verkehrsunfall in Geestland

Auf der Kreisstraße zwischen den Geestländer Ortsteilen Ringstedt und Kührstedt (Landkreis Cuxhaven) ist es am Sonntag zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Wie die Polizei mitteilte, hat eine 21-Jährige Geestländerin in einer Linkskurve die Kontrolle über ihr Fahrzeug verloren. Das Auto sei über die Fahrbahn geschleudert und mit der Fahrerseite gegen einen Baum geprallt. Die Frau erlag nach Polizeiangaben noch an der Unfallstelle ihren schweren Verletzungen. Die Kreisstraße 38 war zeitweise gesperrt.

