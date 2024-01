Stand: 23.01.2024 08:06 Uhr 20-Jährige raucht Joint nichts ahnend direkt vor Polizeirevier

Einen äußerst ungünstigen Ort zum Rauchen ihres Joints hat sich am Sonntag eine junge Frau aus dem Landkreis Oldenburg ausgesucht. Nach Angaben eines Sprechers der Bundespolizei stand die 20-Jährige dabei direkt vor dem Personaleingang des Polizeireviers am Hauptbahnhof in Hamburg. Eine Präsenzstreife wurde auf die Frau aufmerksam, die daraufhin vergeblich versuchte, ihren Joint zu verstecken. Bei der anschließenden Durchsuchung im Polizeirevier entdeckten die Beamten in der Kleidung drei weitere Tütchen Marihuana. Außerdem fanden sie in der Reisetasche der 20-Jährigen einen als Taschenlampe getarnten Elektroschocker und ein Reizstoffsprühgerät. Die Gegenstände wurden sichergestellt und mehrere Strafverfahren eingeleitet. Anschließend kam die Beschuldigte wieder auf freien Fuß.

