Stand: 22.03.2024 08:39 Uhr 13 Luxus-Autos gestohlen: Polizei stellt vier Verdächtige

Nach Diebstählen von 13 Luxus-Autos im Wert von fast zwei Millionen Euro hat die Polizei vier tatverdächtige Personen in Delmenhorst und Magdeburg festgenommen. Wie die Ermittler am Mittwoch mitteilten, wurden die Autos - darunter vier hochwertige Range Rover - unter anderem in Bremen, Nordrhein-Westfalen und Baden-Württemberg gestohlen. Die Fahrzeuge soll die bundesweit agierende Bande unter anderem in einer Lagerhalle in Edewecht (Landkreis Ammerland) untergestellt haben, die sie unter falschem Namen angemietet hatten. Dort sollen sie die Autos technisch manipuliert haben, um sie anschließend für den illegalen Verkauf ins Ausland zu bringen. Bei Durchsuchungen in dieser Woche seien vier Tatverdächtige festgenommen worden, so die Polizei. Zudem seien vier entwendete Fahrzeuge, Bargeld sowie umfangreiches Spurenmaterial sichergestellt worden. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft erließ das Amtsgericht Osnabrück Haftbefehl wegen des Verdachts des schweren Bandendiebstahls.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 21.03.2024 | 06:30 Uhr