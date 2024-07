Stand: 03.07.2024 12:35 Uhr 13-Jähriger fährt Auto und baut Unfall mit Lkw

In Syke (Landkreis Diepholz) ist ein 13-Jähriger mit einem Auto gegen einen Lkw gefahren. Wie die Polizei mitteilte, war der Jugendliche am Dienstagmorgen gegen 5.10 Uhr um eine Kurve gefahren und aufgrund seiner Geschwindigkeit mit dem Lastwagen kollidiert. Anschließend wollte der 13-Jährige die Flucht ergreifen. Zeugen hielten ihn bis zum Eintreffen der Polizei fest. Verletzt wurde niemand. Wie der Junge an die Autoschlüssel kommen konnte, blieb zunächst unklar. Offen blieb auch, wem das genutzte Auto gehört. Der 13-Jährige wurde seinen Erziehungsberechtigten übergeben, wie die Polizei mitteilte. Ihm und dem Autobesitzer drohen den Angaben zufolge Strafanzeigen.

