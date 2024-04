Stand: 06.04.2024 11:53 Uhr 100 Polizisten durchsuchen Wohnungen in Oldenburg

In Oldenburg haben Polizei, Zoll und Stadt am Freitagabend in einer gemeinsamen Aktion sechs Wohnungen durchsucht. Wie die Polizei mitteilte, sollen in den Räumen im Stadtteil Nadorst illegale Glücksspiele stattgefunden haben und Drogen gehandelt worden sein. Das hätten Ermittlungen und Hinweise aus der Bevölkerung ergeben. Den Angaben zufolge nahmen die Einsatzkräfte kurzzeitig mehrere Personen in Gewahrsam. Die Polizei ermittelt nun die weiteren Hintergründe, rund 100 Beamte waren im Einsatz.

