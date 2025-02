Tödlicher Unfall: Mann zieht Notbremse und fällt vor Bahn Stand: 26.02.2025 10:18 Uhr In Buxtehude (Landkreis Stade) ist am Montagabend ein 37-Jähriger von einer S-Bahn überfahren worden. Der Bahnreisende betätigte die Notbremse, öffnete die Tür und fiel vor einen entgegenkommenden Zug.

Die Polizei geht nach derzeitigem Stand von einem tragischen Unfall aus. Andere Reisende, die mit dem Mann in der S-Bahn aus Hamburg kommend in Richtung Stade unterwegs waren, haben nach Angaben der Polizei beobachtet, dass er deutlich alkoholisiert war. Die Notbremse zog der 37-Jährige kurz vor dem Bahnhof in Buxtehude. Dort erfasste ihn die entgegenkommende S-Bahn. Laut Polizei war der Mann aus Hamburg sofort tot.

Sperrung bis in die Nacht

Die S-Bahn-Strecke blieb mehrere Stunden gesperrt. Etwa 150 Fahrgäste mussten nach Angaben der Polizei evakuiert werden. Verletzt wurde demnach in beiden Zügen niemand. Es wurde ein Schienenersatzverkehr eingerichtet. Die Polizei ermittelt nun zur Ursache, geht bislang aber nicht von einem Fremdverschulden aus.

