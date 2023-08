Stand: 16.08.2023 08:35 Uhr Zu wenig Busfahrer: Notfahrplan der KVG tritt in Kraft

Mit Beginn des neuen Schuljahres tritt am Donnerstag ein Not-Fahrplan der Busgesellschaft KVG in Kraft. Damit soll ein zuverlässiges Angebot für den Schulverkehr ermöglicht werden, sagte ein Sprecher des Landkreises Lüneburg. Bereits während der Ferien seien viele Busfahrten ausgefallen, wegen Frachkräftemangels und kranker Busfahrer, so der Sprecher weiter. Deswegen hatte die Landesnahverkehrsgesellschaft die KVG aufgefordert, einen entsprechenden Not-Fahrplan zu erarbeiten. Damit fahren zwar weniger Busse, dafür aber zuverlässig. Spontane Busausfälle gebe es damit nicht mehr, heißt es beim Landkreis. Beim Not-Fahrplan werde darauf geachtet, dass vor allem Schulfahrten sowie Fahrten vom Land in die Stadt und umgekehrt gewährleistet sind.

