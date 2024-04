Stand: 10.04.2024 09:28 Uhr Wolf und Weidetiere: Umweltminister Meyer diskutiert in der Wingst

Am Mittwochabend kommt Niedersachsens Umweltminister Christian Meyer (Grüne) in die Wingst an der Niederelbe, um über den Wolf und den Konflikt mit den Weidetierhaltern zu sprechen. Der Stader Bezirksverband Hannoverscher Warmblutzüchter hat zu einer Podiumsdiskussion eingeladen. Neben Meyer sitzen auch der EU-Parlamentsabgeordnete David McAllister (CDU) und der Präsident des Deutschen Jagdverbandes, Helmut Dammann-Tamke, auf dem Podium. Der Landrat des Kreises Stade, Kai Seefried (CDU), fordert schon länger, die Wolfspopulation zu begrenzen. Nach wie vor gebe es keine vernünftig rechtlichen Rahmenbedingungen in Niedersachsen, von einem Bestandsmanagement für Wölfe sei man weit entfernt, so Seefried. Die Podiumsdiskussion am Mittwochabend in der Reithalle Wingst-Dobrock beginnt um 19 Uhr.

