Stand: 28.11.2024 12:19 Uhr Wettbewerb gegen Einsamkeit: Familienbüro in Winsen belegt 1. Platz

Das Familienbüro in Winsen ist am Mittwochabend vom Sozialministerium für das Projekt "Jung hilft Alt" ausgezeichnet worden. Im Rahmen des Ideenwettbewerbs "GEMEINSAM – nicht einsam“ belegt das Familienbüro in der Kategorie "Kommunen" den ersten Platz. In dem Projekt helfen Jugendliche in ihrer Freizeit Seniorinnen und Senioren bei digitalen Problemen. Dafür bekommen sie eine Aufwandsentschädigung in Höhe von 5 Euro. So werde geholfen und gleichzeitig Einsamkeit vorgebeugt, lobte die Jury das Projekt. Es sei großartig, dass die Arbeit gewürdigt wurde, sagte die Leiterin des Familienzentrums Julia Meinel. Damit werde den engagierten Jugendlichen im Nachgang Respekt gezollt. Der Preis ist mit 5.000 Euro dotiert.

Weitere Informationen Von wegen faul! Wie die "Generation Z" Senioren hilft In Winsen startet das Projekt "Jung hilft Alt". Schüler helfen Senioren bei Problemen mit dem Handy, WLAN oder Fernseher.(31.10.2024) mehr

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 28.11.2024 | 09:30 Uhr