Stand: 16.09.2024 15:00 Uhr Wegen Bauarbeiten: B4 ab Dienstag voll gesperrt

Die Bundesstraße 4 wird zwischen Bienenbüttel und Jelmstorf im Landkreis Uelzen ab Dienstag bis voraussichtlich Mitte Dezember voll gesperrt. Die Fahrbahn wird in diesem Abschnitt seit Mitte Juni saniert. Ursprünglich war keine Vollsperrung der wichtigen Verbindungsstraße zwischen Lüneburg und Wolfsburg angedacht. Das sei nun aber doch nötig, weil die Bauarbeiten aufwendiger seien als gedacht, teilte die Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr mit. Im ersten Bauabschnitt habe man eine deutlich größere Menge stark belasteten Asphalts entsorgen müssen, so die Behörde. Die Deponien seien zudem an ihre Aufnahmegrenze gekommen. Wenn die Bundesstraße voll gesperrt sei, könne die Baufirma schneller arbeiten, hieß es. Laut Straßenbau-Behörde wird der Verkehr von Uelzen kommend ab dem Seedorfer Kreuz über Dahlenburg und die B216 nach Lüneburg umgeleitet. Der Verkehr aus Lüneburg wird weiterhin ab Melbeck über Ebstorf und die B71 geleitet.

