Stand: 07.09.2024 12:31 Uhr Waldbrand: Im Lüneburger Stadtgebiet brennen 100 Quadratmeter

Im Stadtgebiet von Lüneburg haben laut Feuerwehr rund 100 Quadratmeter Wald in Flammen gestanden. Der Brandgeruch war am Freitagabend in weiten Teilen Lüneburgs wahrnehmbar. Rund 80 Feuermänner und -frauen waren den Angaben zufolge im Einsatz. Die Brandfläche hat neben einer Kleingartensiedlung gelegen und war nur über einen schmalen Feldweg erreichbar. Die Löscharbeiten haben sich laut Feuerwehr schwierig gestaltet. Die Brandursache ist noch unklar. In Niedersachsen besteht teilweise Waldbrandgefahr. Auch am Brocken im Harz war am Freitag ein Feuer ausgebrochen.

