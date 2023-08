Stand: 22.08.2023 16:09 Uhr Während der Fahrt: Auto gerät auf B73 bei Buxtehude in Brand

Ein Auto hat am Dienstag in Buxtehude (Landkreis Stade) auf der B73 Feuer gefangen. Der 27 Jahre alte Fahrer hatte während der Fahrt Benzin und Rauch gerochen und seinen Wagen an den Straßenrand gefahren, wie die Polizei mitteilte. Kurz darauf griffen demnach Flammen aus dem Motorraum auf das ganze Auto über. Der Mann habe noch rechtzeitig aussteigen können und sei unverletzt geblieben. Eine Zeugin hatte derweil den Notruf gewählt, wie es weiter hieß. Die Feuerwehr rückte demnach mit 14 Kräften an und löschte den Brand. Der Wagen wurde durch das Feuer zerstört. Die B73 war während der Löscharbeiten gesperrt, es kam zu Verkehrsbehinderungen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 22.08.2023 | 16:00 Uhr