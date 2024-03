Stand: 22.03.2024 12:27 Uhr Vom Hochwasser angespült? Spaziergänger finden Tote an der Wümme

Am Donnerstagabend haben Spaziergänger den Leichnam einer unbekannten Frau auf einer Wiese an der Wümme in Rotenburg gefunden. Das teilte die Polizei mit. Noch am Abend hätten Beamte den Bereich abgesperrt und die Hamburger Rechtsmedizin hinzugezogen. Laut Polizei könnte die Leiche schon seit Längerem auf der Wiese gelegen haben. Die Ermittlerinnen und Ermittler halten es auch für möglich, dass die Tote durch das Hochwasser angeschwemmt wurde. Die Identität der Frau sowie die Todesursache sind den Angaben zufolge noch unklar. Bislang gebe es aber keine Hinweise auf ein Gewaltverbrechen, so die Polizei.

