Vermisster Arian aus Bremervörde: Hunderte Hinweise eingegangen Stand: 02.05.2024 11:10 Uhr Seit mehr als einer Woche ist der sechsjährige Arian aus Bremervörde verschwunden. Die Polizei setzt inzwischen vorwiegend auf Ermittlungsarbeit. Dazu gehören zahlreiche Hinweise aus der Bevölkerung.

Bei der Polizei sind inzwischen Hunderte Hinweise zu dem Jungen eingegangen, wie ein Polizeisprecher am Donnerstag sagte. Die nach Arian benannte Ermittlungsgruppe werte Hinweise und Spuren aus und versuche Hypothesen aufzustellen, was am Tag seines Verschwindens passiert sein könnte und wie wahrscheinlich das jeweilige Szenario sei. "Es ist immer ganz wichtig, dass man sich nicht zu sehr auf eine Richtung fokussiert und etwas anderes dabei aus den Augen verliert", sagte Heiner van der Werp von der Polizeiinspektion Rotenburg.

Videos 2 Min Bremervörde: Flächendeckende Suche nach Arian eingestellt Es gibt aktuell keinen Ansatzpunkt mehr, der eine weitere Suche berechtigen würde. Eine harte Entscheidung. (30.04.2024) 2 Min

Polizei: "Vielleicht gibt es doch noch ein Wunder"

Die Polizei schließt nicht aus, den Sechsjährigen lebend zu finden. "Vielleicht gibt es am Ende doch noch ein Wunder", hatte Sprecher van der Werp vor Kurzem gesagt. Es könne sein, dass sich das Kind versteckt habe. Möglicherweise sei Arian aber auch in den Fluss Oste gefallen, so der Sprecher. Die Fließgeschwindigkeit sei derzeit hoch. Die Polizei hat die Oste und weitere kleinere Gewässer in Arians Wohnort Elm bereits mehrfach mit Booten und Tauchern abgesucht. Inzwischen werde anlassbezogen gesucht. Bei Bedarf könnten Einsatzkräfte wieder sehr schnell zusammengezogen werden, heißt es von der Feuerwehr.

Letzte große Suchaktion am Sonntag

Am Sonntag hatte die bislang größte Zahl an Einsatzkräften nach dem autistischen Jungen gesucht: Eine 1.500 Meter lange Menschenkette hatte noch einmal das gesamte Gebiet von der Ortschaft Kranenburg bis nach Elm durchkämmt. "Wir haben alles in die Waagschale geschmissen", sagte van der Werp anschließend. Danach stellte die Polizei groß angelegte Aktionen ein.

Arian wird seit 22. Mai vermisst

Der autistische Junge wird seit dem Abend des 22. Mai vermisst. Sein Vater hatte sich bei der Polizei gemeldet. Sofort war eine Suche ausgelöst worden, die während der gesamten vergangenen Woche fortgesetzt und immer wieder ausgeweitet wurde. Weil Arian wegen seines Autismus nicht auf Ansprache reagiert, werden die Einsatzkräfte von einer Expertin beraten. Der Junge hatte sein Elternhaus auf Socken verlassen, lediglich leicht bekleidet, mit einem Langarmshirt und einer Hose. Laut Polizei waren täglich rund 800 Kräfte von Feuerwehr, Bundeswehr, Technischem Hilfswerk, Deutscher Lebens-Rettungs-Gesellschaft und Polizei im Einsatz.

Polizei bittet um Hinweise

Die Polizei in Bremervörde hat ein Hinweistelefon eingerichtet. Wer etwas zum Aufenthaltsort des Jungen sagen kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer (04761) 7489-135 oder -144 zu melden.

