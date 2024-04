Vermisster Arian aus Bremervörde: Einsatzkräfte folgen Spur Stand: 25.04.2024 11:01 Uhr Die Einsatzkräfte in Bremervörde haben offenbar Spuren entdeckt, die auf den vermissten sechs Jahre alten Arian hinweisen. Der Junge war am Montagabend aus dem Haus der Eltern verschwunden.

"Wir haben gestern im Verlauf des Abends Fußspuren gefunden, die zu Arian gehören könnten", sagte ein Polizeisprecher am Morgen. "Daraus ergibt sich eine mögliche Richtung, in die Arian unterwegs sein könnte. Die Hunde haben eine Fährte aufgenommen." Die Spur führe entlang der Oste. In der Nähe des Flusses liegt demnach ein Tümpel, der nun abgesucht wird. Die Lage sei ernst, wie die Polizei immer wieder betont. Der Junge habe sein Zuhause am Montagabend leicht bekleidet mit einem ocker-gelben langärmligen Pullover und einer schwarzen Jogginghose verlassen - ohne Schuhe. Das hätten Bilder aus einer privaten Überwachungskamera im Umfeld bestätigt. Seither suchen Hunderte Einsatzkräfte und Freiwillige in den angrenzenden Waldgebieten bei Bremervörde nach dem Jungen. Arian ist laut Polizei Autist: In seinem Fall bedeute das, dass er sich nicht artikulieren könne und nicht auf Ansprache wie Rufe reagiere. Die Eltern geben auf ihrer Facebook-Seite Tipps, wie Menschen bei der Suche helfen können.

Ballons und Feuerwerk sollen Jungen aus möglichem Versteck locken

Da der Sechsjährige den Eltern zufolge von Luftballons fasziniert ist, haben Einsatzkräfte am Mittwoch an 17 Stellen bunte Heliumballons mit Süßigkeiten aufgehängt. An den Ballons sind laut Polizei Wildkameras mit Bewegungssensoren befestigt. Sollte sich der Junge versteckt haben und durch die Ballons angelockt werden, würden durch die Bewegung die entsprechenden Kameras ausgelöst, heißt es. Die Einsatzkräfte werden dann benachrichtigt. In der Nacht zu Donnerstag wurde zudem ein Feuerwerk abgebrannt, da der Junge Feuerwerk mag, wie ein Polizeisprecher sagte.

Überwachungskamera zeigt Arian auf dem Weg Richtung Wald

Unterdessen hat die Polizei auf Anfrage weitere Details zu Aufnahmen einer privaten Überwachungskamera genannt. Darauf sei zu sehen, dass der Sechsjährige einen Stock bei sich hatte, mit dem er auf der Straße herumgewedelt und gespielt habe. Dann sei er recht zügig Richtung Wald gelaufen, fast gerannt, sagte ein Polizeisprecher. Von dem Viertel, in dem der Junge wohne, führe eine kleine unbefestigte Straße an einem Rapsfeld vorbei zu einem Waldgebiet. Die Polizei hält es für möglich, dass der Sechsjährige dorthin gegangen ist. Die Polizei hatte Anwohner und Anwohnerinnen am Dienstag explizit aufgefordert, private Kameraaufnahmen zu prüfen.

Suche nach Arian mit Drohnen und Hunden

Seit Montagabend sind Polizei, Feuerwehr, Deutsche Lebensrettungs-Gesellschaft (DLRG) und Deutsches Rotes Kreuz (DRK) im Großeinsatz und nutzen umfangreiches technisches Gerät, um den Jungen zu finden. Am Mittwochvormittag hatte nach Polizeiangaben ein Polizeihubschrauber die Waldgebiete aus der Luft abgesucht. Zudem kreisten mehrere Drohnen über den Suchkorridoren und es waren erneut zahlreiche Suchhunde in den Wäldern unterwegs. Auf und in der Oste setzt die Polizei nach eigenen Angaben seit Mittwochvormittag Sonarboote und Taucher ein.

Polizei hat Hinweistelefon eingerichtet

Die Polizei in Bremervörde hat ein Hinweistelefon eingerichtet. Wer etwas zum Aufenthaltsort des Jungen sagen kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer (04761) 7489-135 oder -144 zu melden.

