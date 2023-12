Stand: 19.12.2023 09:11 Uhr Vermisste 14-Jährige aus Bad Fallingbostel ist wieder da

Die vermisste 14-Jährige aus Bad Fallingbostel ist wieder da. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, ist die Jugendliche am Montagabend zu ihrer Wohngruppe zurückgekehrt. Die 14-Jährige war am 7. Dezember als vermisst gemeldet worden.

