Stand: 30.11.2023 10:41 Uhr Vermeintliche Schnäppchen: Polizei warnt vor Fake-Shops im Internet

Die Polizei im Landkreis Harburg warnt vor Betrügern, die zur Weihnachtszeit mit Schnäppchen im Internet locken. Immer wieder fielen Menschen auf unseriöse Angebote herein, sagt Kriminalhauptkommissar Carsten Bünger. Es sei bekannt, dass Betrüger gerade zu Weihnachten nicht existente Angebote platzieren oder Kunden mit sogenannten Fake-Shops anlocken. Bünger rät, stets zu prüfen, ob der Anbieter auch seriös ist. Das gelte vor allem dann, wenn das Angebot besonders günstig ist. Helfen könne dabei der "fakeshopfinder" der Verbraucherzentrale Niedersachsen (www.verbraucherzentrale-niedersachsen.de/fakeshop-finder). Auch die Bezahlfunktion sollte man kritisch hinterfragen. Biete ein Online-Shop keine sichere Zahlungsmethode an, zum Beispiel per Rechnung, sei Vorsicht geboten. Außerdem sollten Käufer nicht auf den angebotenen Käuferschutz verzichten.

