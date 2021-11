Stand: 05.11.2021 07:25 Uhr Update für Lärmschutztunnel: A7 am Wochenende gesperrt

Wegen eines Software-Updates für den Lärmschutztunnel in Hamburg-Schnelsen wird die A7 am Wochenende voll gesperrt. Von Freitagabend um 22 Uhr bis Montagmorgen um 5 Uhr kann die Autobahn zwischen den Anschlussstellen Hamburg-Eidelstedt und Schnelsen-Nord nicht befahren werden, wie das Betreiberkonsortium Via Solutions Nord mitteilte. Von der Vollsperrung betroffen sind sowohl die Fahrtrichtung Flensburg/Kiel als auch die Richtung Hannover. Die Fahrt über das Dreieck Hamburg-Nordwest in und aus Richtung Heide ist möglich. Die Sperrung sei wegen des Aufschaltens der neuen Tunnelsoftware und Prüfungen zur Verkehrssicherheit erforderlich, hieß es.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 05.11.2021 | 07:00 Uhr