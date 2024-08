Stand: 22.08.2024 13:26 Uhr Unbekannte brechen Fahrkartenautomat auf - 15.000 Euro Schaden

Unbekannte haben in der Nacht zu Donnerstag im Bahnhof Bad Bevensen (Landkreis Uelzen) einen Metronom-Fahrkartenautomaten aufgebrochen. Nach Angaben der Polizei stahlen sie die Geldkassette. Wie viel Geld darin war, sei noch nicht bekannt. Nach ersten Erkenntnissen könnten die Täter ein Brecheisen als Werkzeug verwendet haben. Die Polizei beziffert den am Automaten entstandenen Schaden auf 15.000 Euro. Zeugen haben laut Polizei beobachtet, wie zwei kräftige, sportliche Männer mit schwarzen Masken und eine blonde Frau in heller Kleidung mit Kapuze davon gefahren sind. Weitere Zeugen werden gebeten, sich unter der Nummer (0421) 162 99 77 77 zu melden.

