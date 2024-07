Stand: 29.07.2024 14:55 Uhr Uelzen: Polizei findet 50 gestohlene Fahrräder bei 45-Jährigem

Nach einem Hinweis hat die Polizei insgesamt 50 Fahrräder bei einem 45-jährigen Mann in Uelzen sicherstellen können. Die Ermittler überprüften die Räder und stellten fest, dass sie aus Diebstählen stammen. Der Mann gab an, dass er die Fahrräder über ein Kleinanzeigenportal im Internet erworben habe - die meisten seien als kostenlos inseriert gewesen. Die Polizei will nun die rechtmäßigen Besitzer ermitteln. Personen, denen in den vergangenen zwölf Monaten ein Fahrrad gestohlen wurde, die aber noch keine Anzeige erstattet haben, können sich unter der Mailadresse hinweis@pk-uelzen.polizei.niedersachsen.de melden. Die Polizei bittet dabei um folgende Angaben:



Fahrradmarke/-hersteller

Herren- oder Damenrad

Rahmenfarbe

Rahmengröße

Besonderheiten (Fahrradkorb, Lackierung, Umbauten etc.)

und wenn vorhanden: ein Foto des Fahrrads

