Stand: 09.06.2023 19:35 Uhr Traktor in Ober Ochtenhausen fängt Feuer während der Fahrt

Ein Traktor hat am Freitagnachmittag in Ober Ochtenhausen (Landkreis Rotenburg/Wümme) während der Fahrt Feuer gefangen. Die Einsatzkräfte hätten den Brand schnell löschen können, teilte die Feuerwehr mit. Auch ein Ausbreiten der Flammen auf die umliegende Grünfläche habe verhindert werden können. Wegen der langanhaltenden Trockenheit gilt in der Region Waldbrandstufe 5. Die Höhe des Schadens und die Brandursache sind unklar.

Weitere Informationen Waldbrandgefahr in Niedersachsen: Lage wird "noch kritischer" Die Waldbrandzentrale in Lüneburg zeigt sich alarmiert. In einigen Gebieten wird heute die höchste Warnstufe erwartet. mehr

