Tödliche Messerstiche in Fredenbeck: 41-Jähriger in U-Haft Stand: 08.04.2024 10:10 Uhr Nach den tödlichen Messerstichen in einer Wohnung in Fredenbeck (Landkreis Stade) sitzt ein 41-Jähriger in Untersuchungshaft. Er hatte sich bei der Polizei gestellt.

Der 41-Jährige war am Wochenende auf Antrag der Staatsanwaltschaft einem Haftrichter vorgeführt worden, wie die Polizei mitteilte. Demnach ist der Verdächtige bereits wegen anderer Delikte bekannt. Die Ermittlungen zu den genauen Umständen der Tat und dem Hintergrund dauern an.

Verdächtiger stellt sich bei Polizei

Ersten Erkenntnissen zufolge war der 41-Jährige am Freitagmittag mit einem 45-Jährigen in dessen Wohnung in einen Streit geraten. Dabei habe der 41-Jährige auf den Mann eingestochen und ihn tödlich verletzt, teilte die Polizei mit. In der Nähe einer Polizeistation habe sich der 41-Jährige dann zwei zufällig vorbeikommenden Beamten gestellt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 05.04.2024 | 20:00 Uhr