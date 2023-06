Stand: 13.06.2023 15:18 Uhr Steinkirchen: Hoher Schaden nach Brand in Wohn- und Geschäftshaus

Bei einem Brand in Steinkirchen im Landkreis Stade ist am Dienstagmorgen ein Wohn- und Geschäftshaus erheblich in Mitleidenschaft gezogen worden. Laut einem Polizeisprecher war das Feuer aus ungeklärter Ursache in einer Wohnung im zweiten Obergeschoss ausgebrochen. Von dort griff es auf den Dachstuhl über. Eine Bewohnerin der Wohnung bemerkte rechtzeitig den Brandgeruch und konnte sich in Sicherheit bringen. Die Feuerwehrleute bekämpften die Flammen von einer Drehleiter aus. Trotz schnellen Eingreifens brannten das Dach und Teile der Wohnung aus. Durch das Löschwasser wurden zudem andere Bereiche beschädigt. Ein Imbiss im Erdgeschoss des Gebäudes kann vorerst nicht betrieben werden. Der Schaden wird auf rund 500.000 Euro geschätzt.

8 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

