Sexueller Missbrauch von Kindern: 74-Jähriger angeklagt

Stand: 23.03.2023 08:38 Uhr Sexueller Missbrauch in 84 Fällen? Prozess gegen 74-Jährigen

Am Landgericht Lüneburg beginnt am Donnerstag der Prozess gegen einen 74-jährigen Mann aus dem Landkreis Celle. Der ehemalige Schwimmtrainer ist wegen des sexuellen Missbrauchs von Kindern in 84 Fällen angeklagt. Begangen haben soll er die Taten bei Ferienfreizeiten in der Zeit von 1996 bis 2001 sowie von 2015 bis 2016, teilte ein Gerichtssprecher mit. Mehr als zehn Kinder im Alter von 8 bis 13 Jahren sollen Opfer der Übergriffe geworden sein. Passiert sein soll das unter anderem auf Ferienfreizeiten in Bad Iburg (Landkreis Osnabrück), in Wathlingen (Landkreis Celle), Lachendorf (Landkreis Celle), Bad Lauterberg (Landkreis Göttingen) und auch an Orten in Nordrhein-Westfalen. Im Jahr 2021 war der 74-Jährige bereits zu einer Bewährungsstrafe verurteilt worden, weil bei ihm kinderpornographisches Material gefunden wurde.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 23.03.2023 | 06:30 Uhr