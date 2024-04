Stand: 23.04.2024 08:09 Uhr Sechsjähriger vermisst - Polizei sucht mit Hunden, Drohne und Boot

Die Polizei in Bremervörde (Landkreis Rotenburg) sucht mit einem Großaufgebot nach einem vermissten Jungen. Der sechs Jahre alte Adrian Arnold wurde zuletzt am Montagabend gegen 19.30 Uhr bei sich zu Hause in Elm gesehen. Wie er von dort verschwinden konnte, ist nach Angaben der Polizei derzeit unklar. Der Junge ist Autist, kann nicht sprechen und reagiert auch nicht, wenn er angesprochen wird. Er hat dunkelblonde Haare. Zuletzt war er bekleidet mit einem orangefarbenen, längeren Pullover, einer schwarzen Jogginghose mit Drachenmuster und Socken. Schuhe trägt er den Angaben nach nicht. In der Nacht haben hunderte Einsatzkräfte von Polizei, Feuerwehr, DRK nach dem verschwundenen Adrian gesucht - bislang ohne Erfolg. Die Polizei setzte Suchhunde und eine Drohne ein, die Feuerwehr suchte mit einem Boot auf der Oste. Die Polizei bittet um Hinweise unter der Telefonnummer (04761) 7 48 90.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 23.04.2024 | 08:30 Uhr