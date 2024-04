Sechsjähriger vermisst - 300 Einsatzkräfte suchen nach Kind Stand: 23.04.2024 11:39 Uhr Im Landkreis Rotenburg ist gestern Abend ein sechs Jahre alter Junge verschwunden. Hunderte Einsatzkräfte von Feuerwehr, Polizei und Rotem Kreuz suchen seither nach dem Kind aus Bremervörde.

Der sechs Jahre alte Arian Arnold wurde laut Polizei zuletzt am Montagabend gegen 19.30 Uhr in seinem Elternhaus im Bremervörder Ortsteil Elm gesehen. "Die ganze Geschichte ist dramatisch", sagte ein Polizeisprecher am Morgen. Der Junge habe zum Zeitpunkt seines Verschwindens eher leichte Kleidung getragen - einen orangefarbenen, längeren Pullover, eine schwarze Jogginghose mit Drachenmuster und Socken. In der Nacht seien die Temperaturen teilweise unter null Grad gefallen.

Hunderte Einsatzkräfte und Freiwillige durchkämmen Umgebung

Die Feuerwehr sei in der Nacht mit mehr als 300 Personen unterwegs gewesen, zudem Helferinnen und Helfer vom Deutschen Roten Kreuz (DRK) sowie Polizeibeamte. Zudem seien Suchhunde, eine Drohne, ein Boot und zahlreiche Freiwillige im Einsatz gewesen. Zusammen hätten sie das Gebiet rund um das Zuhause des Jungen abgesucht, zu dem auch ein größeres Waldstück gehöre.

Junge ist Autist, kann nicht sprechen und reagiert nicht

Wie der Junge das Haus verlassen konnte, ist laut Polizeisprecher unklar. Hintergrund könnte demnach sein, dass er vor Kurzem gelernt habe, wie man verschlossene Türen öffnet. Der Sechsjährige sei Autist, könne nicht sprechen und reagiere nicht, wenn er angesprochen werde. Sein Vater habe den Ernst der Lage sofort erkannt und die Polizei informiert.

Polizei hat Hinweistelefon eingerichtet

Die Polizei in Bremervörde hat ein Hinweistelefon eingerichtet. Wer etwas zum Aufenthaltsort des Jungen sagen kann, wird gebeten, sich unter Telefon (04761) 7489-135 oder -144 zu melden

