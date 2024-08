Heideblütenfest 2024: Schneverdingen stellt neue Heidekönigin vor Stand: 22.08.2024 06:22 Uhr Von heute bis Sonntag feiert Schneverdingen (Landkreis Heidekreis) das traditionsreiche Heideblütenfest in der Lüneburger Heide. Ein Highlight ist die Bekanntgabe der neuen Heidekönigin.

Die Kandidatin steht hier schon seit Anfang des Jahres fest, seitdem wurde sie auf ihr Amt als Heidekönigin vorbereitet - unter anderem mit einem Rhetorik-Kurs. Der Öffentlichkeit wird sie aber erst Monate später vorgestellt. In diesem Jahr zeigt sie sich zum ersten Mal am Sonntag beim Heideblütenfest in Schneverdingen.

Programm beim Heideblütenfest 2024

Bei dem Fest erwartet die Besuchenden ein vielfältiges Programm. So wird es laut den Veranstaltenden Tanz und Theater, eine Lasershow und einen plattdeutschen Gottesdienst geben. Am Sonntag finde ein Festumzug mit Festwagen, Musik- und Fußgruppen statt. Im Anschluss daran werde die Nachfolgerin für die Heidekönigin vorgestellt.

Krone aus echter Heide für die Heidekönigin 2024

Die Heidekönigin aus Schneverdingen wird für ein Jahr gewählt. In diesem Zeitraum besucht sie nach Angaben der Veranstaltenden 60 bis 80 Termine. Bei der Krönung trägt sie ein weißes Kleid, eine Krone aus echter Heide, einen purpurfarbenen Mantel und einen kleinen Heidestrauß.

