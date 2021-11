Stand: 15.11.2021 10:10 Uhr Scheeßel: Mann soll auf vorbeifahrende Autos gezielt haben

Die Polizei im Landkreis Rotenburg (Wümme) ermittelt gegen einen 30-Jährigen, der mit einer Schusswaffe auf vorbeifahrende Fahrzeuge gezielt haben soll. Eine Autofahrerin hatte sich am Sonntagnachmittag bei der Polizei in Scheeßel gemeldet. Tatverdächtig ist ein polizeibekannter 30-Jähriger. Polizisten fanden in seinem Auto nach eigenen Angaben eine Schreckschusswaffe und einen Schlagstock. Sie leiteten gegen den Mann ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Bedrohung und Verstoßes gegen das Waffengesetz ein.

