Stand: 19.04.2024 21:53 Uhr Polizei verfolgt gestohlenen Porsche - Schüsse auf das Auto

Nach einer Verfolgungsfahrt auf der A1 zwischen Bremen und Hamburg hat die Polizei einen 22-Jährigen gestellt, der mit einem gestohlenen Auto der Marke Porsche auf der Flucht gewesen ist. Wie die Polizei am Freitagabend mitteilte, sei es einer Polizeistreife kurz nach 15 Uhr an der Anschlussstelle Sittensen gelungen, das flüchtige Fahrzeug zum Stillstand zu bringen. Als die Polizisten ausstiegen und durch die Rettungsgasse zu Fuß auf das gestohlene Fahrzeug zugingen, habe der 22-Jährige plötzlich Gas gegeben und sei auf die Beamten zugefahren. Die Polizisten retteten sich durch einen Sprung zur Seite. Ein Beamter habe anschließend Schüsse auf die Reifen des Fahrzeugs abgegeben, wobei der Fahrer seine Flucht bis zur Anschlussstelle Elsdorf fortsetzte. Beim Verlassen der Autobahn verunglückte der Mann mit dem Sportwagen und versuchte, zu Fuß zu flüchten. Er wurde laut Polizei gestellt und vorläufig festgenommen. Der Porsche war nach Polizeiangaben in der vergangenen Woche in Hamburg gestohlen worden.

