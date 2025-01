Stand: 24.01.2025 11:34 Uhr Polizei schießt auf randalierenden Mann in Neu Wulmstorf

Bei einem Polizeieinsatz in Neu Wulmstorf (Landkreis Harburg) sind in der Nacht zu Freitag Schüsse gefallen. Einer oder mehrere Polizisten hätten ihre Waffe eingesetzt, teilte ein Sprecher mit. Ein 25-jähriger Mann hatte demnach zuvor randaliert und mit einem Gegenstand nach den Beamten geworfen. Ein Polizist wurde dabei am Kopf verletzt. Wie viele Schüsse abgegeben wurden, ist dem Sprecher zufolge noch unklar. Auch ob der 25-Jährige von einem Schuss getroffen wurde, könne derzeit niemand sagen. Klar sei nur, dass der Mann einen Knochenbruch erlitten habe. Wie es zu der Beinverletzung kam, werde ermittelt. Der 25-Jährige wurde festgenommen und ins Krankenhaus gebracht. Auch der verletzte Polizist wurde in eine Klinik gefahren. Die Polizeiinspektionen Harburg und Stade haben den Fall aus Objektivitätsgründen abgegeben. Die Polizei Lüneburg ermittelt nun zu den Hintergründen. Die Lüneburger Beamten machten zunächst keine weiteren Angaben.

