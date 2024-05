Stand: 23.05.2024 13:53 Uhr Polizei rettet Schwanenfamilie aus Wohngebiet

Für eine Schwanenfamilie begann der Donnerstagmorgen mit einem Polizeieinsatz. Die Schwaneneltern und ihre fünf Küken hatten sich in einem Wohngebiet in Melbeck (Landkreis Lüneburg) verirrt. Die Tiere irrten zwischen Amselweg und Drosselweg umher. Zum Glück kam ein Streifenwagen der Polizei zu Hilfe. Die Beamten geleiteten die Tiere bis zu ihrem Zuhause – ein Teich in der Nähe des Wohngebietes. Alle seien wohlauf angekommen, teilten die Beamten mit.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min