Stand: 08.04.2024 14:22 Uhr Neues Zentrum für Telemedizin am Elbe-Klinikum in Stade

Am Elbe-Klinikum in Stade ist ein Zentrum für Telemedizin in Betrieb gegangen. Patientinnen und Patienten mit chronischer Herzschwäche können von dort aus dauerhaft überwacht werden, teilte das Klinikum mit. Dadurch könne man schnell eingreifen, wenn sich ihr Zustand verschlechtere. So solle verhindert werden, dass sie zu Notfallpatienten werden. Es gibt den Angaben zufolge zwei Varianten, wie die Patienten überwacht werden können: Eine Möglichkeit ist, ihnen einen Defibrillator zu implantieren. Dieser sendet einmal pro Nacht ein Funksignal. Über ein Empfangsgerät werden die Daten an das Telemedizinzentrum übertragen. Sollten schwere Herzrhythmusstörungen auftreten, setzen sich die Ärzte direkt mit dem Patienten in Verbindung. Die zweite Patientengruppe werde trainiert, sich selbst zu überwachen. Dafür bekommen die Patienten ein Tablet sowie eine Waage, ein Blutdruck- und ein EKG-Messgerät gestellt. Auch ihre Daten werden regelmäßig ausgewertet.

