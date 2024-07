Stand: 19.07.2024 09:15 Uhr Nach Unfall mit Wohnmobil: A39 bei Lüneburg gesperrt

Am Freitagmorgen ist es zu einem schweren Verkehrsunfall auf der A39 bei Lüneburg gekommen. Nach Polizeiangaben fuhr ein Transporter auf ein Wohnmobil auf. Bei dem Unfall wurden zwei Personen verletzt, eine von ihnen schwer. Die Verletzten wurden in ein Krankenhaus gebracht. Die Autobahn ist derzeit in Richtung Hamburg zwischen Lüneburg und Handorf (Landkreis Lüneburg) für Bergungsarbeiten vollständig gesperrt. Wann die Autobahn wieder freigegeben wird, ist noch unklar. Eine Umleitung über die U90 ist eingerichtet.

