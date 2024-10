Stand: 10.10.2024 07:47 Uhr Nach Unfall mit Pferd: Tier tot, 82-Jährige schwer verletzt

Bei einem Unfall mit einem Pferd ist am Mittwoch eine 82-Jährige am Mittwoch schwer verletzt worden. Auf Höhe des Schlosses Agathenburg im Landkreis Stade war es laut Polizei gegen 13 Uhr zu dem Zusammenstoß auf der B73 in Richtung Dollern gekommen. Während die Agathenburgerin mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus kam, war das Tier unweit der Unfallstelle verendet. Das Pferd war nach Behördenangaben zuvor von einer Koppel ausgebüxt. Die Polizei hat die Ermittlungen zu den Umständen des Unfalls aufgenommen. Erst kürzlich war es im Landkreis Stade an anderer Stelle auf der B73 zu einem Zusammenstoß zwischen entlaufenen Pferden und einem Taxi gekommen. Der Fahrer kam bei dem Unfall Anfang Oktober ums Leben.

