Stand: 23.09.2024 15:33 Uhr Marihuana-Plantage in Oldendorf: Polizei findet 40 Pflanzen

In Oldendorf (Landkreis Stade) haben Polizeibeamte am vergangenen Freitag ungefähr 40 Marihuanapflanzen und Zuchtzubehör sichergestellt. Das teilte die Polizei Stade am Montag mit. Demnach waren die Beamten aufgrund eines anderen Einsatzes in dem Einfamilienhaus, als sie die Indoorplantage entdeckten. Zusätzlich fanden sie auch ein sogenanntes Growzelt und weiteres Zuchtzubehör. Die Polizei Stade leitete ein Verfahren wegen Verstoßes gegen das Konsumcannabisgesetz gegen die beiden Beschuldigten im Alter von 42 und 46 Jahren ein. Die Pflanzen wurden laut Polizei abgebaut und abtransportiert.

