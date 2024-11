Stand: 24.11.2024 15:59 Uhr Mann lässt Frau auf Rastplatz in der Nähe von Seevetal sitzen

Ein Mann hat seine Freundin am Samstag auf einem Rastplatz an der A1 zurückgelassen. Die 46-Jährige rief daraufhin die Polizei. Nach Angaben der Beamten wollte das Paar aus Belgien in den Urlaub fahren. Während der Fahrt gerieten die beiden jedoch in Streit. Für eine Pause hielten sie am Rastplatz Hittfeld-Süd im Landkreis Harburg. Als die Frau von der Toilette zurückkam, war ihr Lebensgefährte samt Auto verschwunden. Nachdem sie vergebens auf dem Rastplatz gewartet hatte und ihren Freund nicht erreichen konnte, wählte die Frau den Notruf. Die Polizei brachte die aufgelöste Frau zu einer Dienststelle. Dort sei sie in der Nacht von ihren Eltern aus Belgien abgeholt worden, so die Polizei. Der Lebensgefährte habe ihr später am Telefon gesagt, dass es ihm gut gehe und er lediglich etwas Abstand benötige.

