Stand: 13.11.2023 07:35 Uhr Lüneburg möchte mit ukrainischer Gemeinde kooperieren

Die Stadt und der Landkreis Lüneburg planen eine Wirtschaftskooperation mit der ukrainischen Gemeinde Bila Zwerka. Während der Verleihung der Lünale-Wirtschaftspreise in Adendorf (Landkreis Lüneburg) am Freitagabend kündigten Oberbürgermeisterin Claudia Kalisch (Grüne) und Wirtschaftsförderungschef Jürgen Enkelmann an, eine solche Kooperation anzustreben. Genau in diesen Zeiten sei es wichtig die Brücken in die Ukraine zu bauen, so Enkelmann. Im Beisein von Wirtschaftsminister Olaf Lies (SPD) wurde bei der Lünale unter anderem ein Start-Up der Leuphana Universität ausgezeichnet. Das Unternehmen plant Gemüse ohne Pflanzenschutzmittel in alten Seecontainern zu züchten, um Wasser zu sparen.

