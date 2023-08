Stand: 30.08.2023 08:10 Uhr Lüneburg: Prozess um abgesagtes Konzert von Katja Krasavice

Vor dem Landgericht in Lüneburg geht es am Mittwoch um ein abgesagtes Konzert der Sängerin und Influencerin Katja Krasavice. Die 27-Jährige war im Oktober 2021 für das Summer Islands Festival in Lüneburg gebucht, doch der Veranstalter strich den Auftritt kurzfristig. Nun verlangt Krasavices Konzertagentur vom Veranstalter eine Vertragsstrafe von 22.000 Euro. Der Prozess läuft beim Landgericht vor einer Zivilkammer.

