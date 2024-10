Stand: 05.10.2024 10:07 Uhr Auto gerät in Gegenverkehr - 20-Jähriger lebensgefährlich verletzt

In der Nacht zu Samstag sind in Kutenholz (Landkreis Stade) zwei Autos frontal zusammengestoßen. Ein 20 Jahre alter Mann wurde dabei lebensgefährlich, ein 33-Jähriger schwer verletzt. Laut Polizei war der jüngere der beiden Fahrer gegen 1 Uhr nahe des Ortszentrums aus unbekannter Ursache mit seinem Wagen auf die Gegenfahrbahn geraten. Dort prallte er gegen den entgegenkommenden Kleinwagen des 33-Jährigen. Beide Männer wurden den Angaben zufolge in ihren Fahrzeugen eingeklemmt und mussten von der Feuerwehr befreit werden. Beide Autos wurden durch die Kollision zerstört. Der Wagen des Unfallverursachers war zum Zeitpunkt des Unfalls offenbar nicht versichert, teilte ein Polizeisprecher mit.

