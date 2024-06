Stand: 25.06.2024 15:15 Uhr Kein Sitzplatz mehr frei: Betrunkener setzt sich ins Gleisbett

Ein 43-jähriger Mann hat am Montagnachmittag eine Gleissperrung am Lüneburger Bahnhof verursacht. Er erklärte den Beamten der Bundespolizei später, dass auf dem Bahnsteig keine Sitzgelegenheit mehr frei gewesen war. Deshalb habe er sich auf der Suche nach einem Sitzplatz ins Gleisbett begeben. Der Mann war nach Polizeiangaben betrunken. Ein Mitarbeiter des Bahnhofs erkannte die Gefahr, alarmierte die Polizei und ließ das Gleis sperren. Gleise zu betreten sei nicht nur gefährlich, sondern auch verboten, so die Bundespolizei. Die Beamten werten unbefugtes Betreten mindestens als Ordnungswidrigkeit.

