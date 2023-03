Stand: 31.03.2023 07:10 Uhr Kein Fährbetrieb in Neu Darchau: "Tanja" muss in die Werft

Die Elbfähre "Tanja" muss ihren Fährbetrieb zwischen Darchau (Landkreis Lüneburg) und Neu Darchau (Landkreis Lüchow-Dannenberg) ab kommenden Montag für mehrere Tage aussetzen. Nach Auskunft des Betreibers stehen wichtige Wartungsarbeiten an. Unter anderem müsse das sogenannte Fährzeugnis verlängert werden, heißt es. Das sei eine Art TÜV für Fähren. Gleichzeitig sollen kleinere Reparaturen vorgenommen werden. Dafür muss die Elbfähre "Tanja" voraussichtlich bis Karfreitag in der Werft bleiben. Wer in dieser Zeit die Elbe überqueren muss, kann auf die Fähre "Amt Neuhaus" ausweichen. Diese verkehrt wie gewohnt zwischen Bleckede und Neu Bleckede (Landkreis Lüneburg).

