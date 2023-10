Großbrand vernichtet Stall und Wohngebäude - Millionenschaden Stand: 10.10.2023 08:34 Uhr Ein Großfeuer hat in Grippel (Landkreis Lüchow-Dannenberg) einen Millionenschaden angerichtet. Ein Wohnhaus und eine Scheune wurden zerstört. Menschen wurden nicht verletzt.

Nach Angaben der Polizei war der Brand in einem Stall ausgebrochen und griff auf ein benachbartes Wohnhaus über. Die Feuerwehr richtete einen Pendelverkehr mittels Tanklöschfahrzeugen und Güllefässern von ortsansässigen Landwirten ein, um ausreichend Löschwasser an die Einsatzstelle zu bekommen. Das Feuer habe sich jedoch rasend schnell ausgebreitet, hieß es. Etwa 170 Einsatzkräfte bekämpften die Flammen. Die Löscharbeiten dauerten bis in die frühen Morgenstunden.

Ursache für Großfeuer im Wendland ist unklar

Die Löscharbeiten dauerten bis in die frühen Morgenstunden an. Die Polizei schätzt den Schaden auf mehr als eine Million Euro. Die Brandursache ist unklar. Die Polizei hat den Brandort für weitere Ermittlungen beschlagnahmt. Menschen wurden nicht verletzt. Die Bewohner konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen, teilte ein Feuerwehrsprecher mit.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 10.10.2023 | 07:30 Uhr