Stand: 10.04.2024 07:36 Uhr Gegen Windpark im Wald: Lüneburger demonstrieren vor Rathaus

Etwa 120 Umweltschützer haben am Dienstagabend vor dem Lüneburger Rathaus gegen einen geplanten Windpark bei Deutsch Evern (Landkreis Lüneburg) demonstriert. Die Stadt Lüneburg plant, Windkraftanlagen in einem Wald zu bauen. Dafür müsste Wald gerodet werden, den in Teilen Bürger einmal angepflanzt haben. Die Demonstranten kritisieren, dass sie sich vor vollendete Tatsachen gestellt fühlen. Oberbürgermeisterin Claudia Kalisch (Grüne) verdeutlichte, dass die Stadt bei der Planung auch Naturschutzbedenken von Anwohnern und einer Bürgerinitiative beachte. Anlass für die Demo war ein Treffen der Oberbürgermeisterin mit Kreistagsabgeordneten zum Thema.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 10.04.2024 | 06:30 Uhr