Stand: 19.04.2024 13:46 Uhr Gasflasche falsch bedient: Explosion in Mehrfamilienhaus

Am Donnerstagnachmittag ist es in einem Mehrfamilienhaus in Soltau (Landkreis Heidekreis) zu einer Explosion gekommen. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei hatte ein Mieter eine Gasflasche falsch bedient. Der 34-Jährige wurde dabei leicht verletzt, die anderen Mieter blieben unversehrt. Die Wohnungsgesellschaft ließ das Gebäude evakuieren. Statiker und Handwerker sicherten das Haus, stützten unter anderem Decken und Wände ab, sagte ein Sprecher der Polizei. Anschließend konnten die Mieter wieder zurück in ihre Wohnungen kehren. Das Mehrfamilienhaus wurde bei der Explosion stark beschädigt. Die Polizei schätzt den entstandenen Gebäudeschaden auf etwa 80.000 Euro.

