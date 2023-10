Stand: 21.10.2023 14:05 Uhr Gasexplosion reißt komplette Hauswand ein - 61-Jähriger verletzt

Bei einer Explosion in einem Einfamilienhaus in Visselhövede (Landkreis Rotenburg) ist ein 61-jähriger Mann verletzt worden. Laut Polizei war es am Freitagabend zu der Gasexplosion gekommen, die Ursache war zunächst unklar. Die Explosion war den Angaben zufolge so stark, dass durch die Druckwelle eine komplette Außenwand des Hauses herausgebrochen wurde. Die alarmierte Feuerwehr fand den 61-Jährigen, der allein in dem Haus lebte, in dem Gebäude. Der leicht verletzte Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei schätzt den Schaden auf etwa 200.000 Euro.

