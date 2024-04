Stand: 05.04.2024 10:17 Uhr Frisierter E-Scooter: Mann rast darauf mit Tempo 40

Eine Streifenwagenbesatzung hat am Donnerstagnachmittag die Fahrt eines 26 Jahre alten Mannes auf seinem frisierten E-Scooter gestoppt. Das teilte die Polizei mit. Demnach war der Mann mit über 40 Stundenkilometern in der Lauenbrücker Straße in Vahlde (Landkreis Rotenburg) unterwegs, als er den Beamten auffiel. Elektroroller dürften aber nur mit einem Tempo bis zu 20 Stundenkilometern gefahren werden. Die Polizisten stellten deshalb den E-Scooter sicher und leiteten ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis ein - denn um ein Fahrzeug mit dieser Geschwindigkeit zu führen, hätte der 26-Jährige einen Führerschein haben müssen, so ein Sprecher.

