Stand: 21.08.2024 14:21 Uhr Feuer in Stader Hochhaus - 30 Personen evakuiert

Wegen eines Brandes in einem Hochhaus in Stade hat die Feuerwehr am Mittwochmittag rund 30 Bewohner evakuiert. Wie die Polizei mitteilte, war in einer Wohnung im siebten Stock ein Feueralarm ausgelöst worden. Ein Hausbewohner hatte den piependen Rauchmelder in der Wohnung gehört, Rauch im Treppenhaus gerochen und die Feuerwehr gerufen. Als die Feuerwehr eintraf, drang bereits dichter Rauch vom Balkon in die oberste Etage des Mehrfamilienhauses. Die Einsatzkräfte öffneten die Wohnungstür mit einer Kettensäge, so die Polizei. Sie konnten den Brand schnell löschen, so dass die Bewohner in ihre Wohnungen zurückkehren konnten. Verletzt wurde niemand. Das Feuer war aus bislang ungeklärter Ursache auf dem Balkon ausgebrochen. Die Polizei schätzt den Schaden auf mehrere Tausend Euro.

Weitere Informationen ARD Mediathek Wenn die Drehleiter nicht reicht "Die Nordreportage" begleitet Höhenretter Andi und sein Team der Hamburger Feuerwehr. Es geht auf brennende Dächer und angesägte Eichen. (21.08.2024) Video

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 21.08.2024 | 15:00 Uhr