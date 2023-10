Feuer im Heide-Park Soltau: 4.500 Besucher werden evakuiert

Stand: 11.10.2023 17:00 Uhr

Im Heide-Park in Soltau (Landkreis Heidekreis) ist am Mittwoch ein Feuer in einem ehemaligen Verwaltungsgebäude ausgebrochen. Aus Sicherheitsgründen mussten die rund 4.500 Besucher den Park verlassen.